Aus Hotel verschwunden: Deutsche Touristin seit fünf Tagen vermisst

Alanya (Türkei) - Große Sorge um Oma Annegret (72). Zuletzt wurde die deutsche Touristin am Freitag in ihrem Hotel in Alanya gesehen. Seitdem fehlt von der Rentnerin jede Spur.

Annegret Kandzorra (72) verschwand vor fünf Tagen aus einem Hotel in der Türkei. © Ahk Notfall Luftrettung

Wo ist Annegret Kandzorra (72)?

Die Deutsche reiste am Donnerstag in Begleitung ihrer Familie an die Türkische Riviera. Es hätte ein Traumurlaub werden sollen, doch am nächsten Morgen verschwand Annegret Kandozorra - die an Alzheimer erkrankt ist - aus der Hotelanlage bei Alanya.

Videos einer Überwachungskamera zeigen, wie die Rentnerin nur in Socken, Shorts und rosa T-Shirt das Hotel verlässt.

Doch das war vor vier Tagen! Annegrets Familie ist nur noch verzweifelt. Es ist heiß, die Rentnerin leidet an Demenz, spricht weder Türkisch noch Englisch, hat wohl kein Geld einstecken. Mit jedem Tag schwindet die Hoffnung, die Oma wohlbehalten zu finden.

"Wir checkten in der Nacht zum 18. August im Hotel ein. Meine Frau und ich wohnten in einem Zimmer, meine Tochter und meine Schwiegermutter in einem anderen Zimmer", sagte André Wegner, der Schwiegersohn der Verschwundenen zu "Sabah". Doch am nächsten Tag war die Rentnerin aus dem Hotel verschwunden.

Es muss ganz früh am Morgen gewesen sein, ist sich André Wegner sicher, seine Tochter habe es nicht bemerkt. "Sie entfernte das Hotelband von ihrem Arm, ließ ihr Telefon zurück und verschwand aus dem Zimmer."