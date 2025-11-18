Über 400 Menschenleben ausgelöscht: Drogenboss nach vorgetäuschtem Tod geschnappt

Malaga/Quito - All der kriminellen Energie zum Trotz, die ein berüchtigter Drogenboss in sein Verschwinden gesteckt hatte, konnte er dem Gesetz nicht entkommen.

Die spanische Nationalpolizei konnte den gesuchten Drogenboss "Pipo" festnehmen. © X/@policia

Unter seinem Alias "Pipo" verbreitete der Ecuadorianer Wilmer Chavarria Barré als Kopf der brutalen Bande "Los Lobos" in seinem Heimatland Angst und Terror, ließ etwa Autobomben hochgehen oder Gefängnisinsassen massakrieren.

Nach Angaben des Verteidigungsministers John Reimberg war "Pipo" für den Tod von mindestens 400 Menschen verantwortlich.

Im Zuge der Corona-Pandemie täuschte der gesuchte Verbrecher seinen Tod vor und flüchtete nach Spanien, wo er unter neuer Identität ein neues Leben begann und dennoch weiterhin Morde in Auftrag gab. Weiterhin leitete "Pipo" auch sein kriminelles Drogennetzwerk - mit Verbindung bis nach Deutschland. Damit ist jetzt Schluss.

In einer gemeinsam koordinierten Aktion von ecuadorianischer und spanischer Polizei konnte "Pipo" in der andalusischen Stadt Malaga gefasst werden. Dort hatte er bis zuletzt unter dem falschen Namen "Danilo Fernandez" ein Doppelleben geführt.