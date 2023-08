Ehefrau hat Verdacht: "Wenn mein Mann mit dem Hund Gassi geht, ist eine jüngere Frau mit dabei"

Eine Frau befürchtet, ihr Mann habe durch seinen Hund eine neue Liebe kennengelernt. (Symbolbild) © 123rf/bernardbodo

Auf der Plattform Mumsnet schrieb die Nutzerin: "Mein Mann ist 35 und, wie ich zugeben muss, normalerweise ein ziemlich isolierter Mensch. Er arbeitet von zu Hause aus und hat nur sehr wenige Freunde und Hobbys."

Ihr Mann habe sich sein ganzes Leben lang einen Hund gewünscht - und obwohl er eher der Stubenhocker-Typ sei, würde er nun ständig mit ihm Gassi gehen.

Schlimmer noch: Offenbar habe ihr Mann während eines Workshops eine 23-jährige Frau kennengelernt, die ebenfalls einen Hund hat.

"Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich fand es sofort ziemlich kindisch, als er mir erzählte, dass diese Frau ihm am Ende des Tages ihre Nummer gab", so die Mumsnet-Nutzerin.

Ihr schlimmer Verdacht: "Er beteuert zwar, sie wären nicht mehr als Freunde, aber ich habe den Eindruck, dass die Chemie zwischen ihm und ihr stimmt. Sie treffen sich zweimal pro Woche, um mit den Hunden spazieren zu gehen."