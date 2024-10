Postbote kündigt Ruhestand an: Was Nachbarn tun, geht so vielen ans Herz

Buda erzählte Good Morning America , dass er von den Gemeindemitgliedern immer wieder auf seinen Ruhestand angesprochen worden sei. Als er wusste, wann der Tag kommen würde, habe er all seinen Kunden einen Zettel zur Erinnerung an die Haustür geklebt.

Bill Buda machte seinen Job aus Leidenschaft. Krank war er kaum. Laut eigener Aussage habe er einmal elf Jahre am Stück keinen Arbeitstag verpasst. © Screenshot/Instagram/blissfulbuda_

Die Zusteller-Karriere des US-Amerikaners begann 1993. Mit zwei Hochschulabschlüssen in der Tasche und als erfolgreicher College-Basketballer wollte sich Buda eigentlich als Profi-Spieler im Ausland einen Namen machen. Doch ein Problem mit dem Herzen kam dazwischen.

Mit Unterstützung seines Vaters landete Buda schließlich beim United States Postal Service, stellte an einem Samstag seine ersten Briefe zu und verteilte 31 Jahre danach zum letzten Mal die Post im Viertel.

In all der Zeit habe er mitverfolgen können, wie die Nachbarskinder erwachsen werden, habe bei älteren Menschen nach dem Rechten gesehen und immer ein offenes Ohr gehabt.

In seiner freien Zeit will Buda jetzt so viele Sportevents besuchen wie er nur kann, regelmäßig seine beiden Töchter und seine Mutter besuchen. "Jetzt bin ich an der Reihe", sagte der 59-Jährige.