Extreme Hitze von bis zu 51 Grad: Todesdrama in Mekka - Schon 41 Pilger tot

Bei extremen Temperaturen von über 40 Grad starben mindestens 14 Menschen bei der muslimischen Wallfahrt. © Rafiq Maqbool/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer durch hohe Hitze bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien ist auf 41 gestiegen. Das teilte das Außenministerium in Jordanien am Dienstag mit. Alle Tote seien demnach jordanische Staatsbürger. Zunächst sprachen die Behörden von 14 toten Pilgern.

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen.

Dem saudischen Zentrum für Meteorologie zufolge wurden dort in der Großen Moschee am Montagmittag 51,8 Grad Celsius gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen.

Vergangenes Jahr nahmen rund zwei Millionen Pilger an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil, die zu den fünf Grundpflichten des Islams gehört.