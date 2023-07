Extremsportler versucht Stunt in Hongkong: Dann stürzt er 68 Stockwerke tief in den Tod

Hongkong - Remi Lucidi, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Remi Enigma, ist am Samstag in Hongkong verstorben. Der 30-jährige Extremsportler wollte offenbar einen neuen Stunt ausprobieren, stürzte stattdessen von einem der drei Tregunter Towers in Hongkong 68 Stockwerke tief in den Tod.