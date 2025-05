Familie steigt aus Uber aus: Plötzlich düst Fahrer mit schlafender Tochter (5) davon

Der Uber-Fahrer war mit dem Kind (5) einfach davongefahren. (Symbolfoto) © 123RF/vladispas

Wie People berichtete, war die Mutter im März mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern, der kleinen Amelia und dem siebenjährigen Sohn, in einem Uber nach Hause unterwegs. Dabei war das Mädchen eingeschlafen.

Kaum waren sie am Haus der Familie angekommen, stiegen Viscomi und ihr Partner aus. Während die 38-Jährige zum Garagentor ging, kümmerte sich ihr Freund um den Jungen. Anschließend wollte Viscomi die kleine Amelia vom Rücksitz holen.

Zu blöd, dass der Uber-Fahrer dabei nur halb aufgepasst hatte. Da sich Viscomi bereits vom Wagen entfernt hatte, startete er den Motor, nachdem ihr Partner gemeinsam mit dem Sohn ausgestiegen war - und fuhr mitsamt der kleinen Amelia auf dem Rücksitz davon.

Viscomi rutschte sofort das Herz in die Hose. Zwar hoffte sie zunächst noch, dass der Fahrer den Fehler bemerken und wieder umdrehen würde. Leider passierte das nicht. Und so wendete sich die panische Mutter an Uber.

Das Problem: Aus Datenschutzgründen weigerten sich die Mitarbeiter der Fahrservice-App, die Nummer des Fahrers herauszugeben. Somit blieb Viscomi nichts anderes übrig, als die Polizei einzuschalten.