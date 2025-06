Feuerhölle in der U-Bahn: Rentner zündet Waggon an

Seoul (Südkorea) - Verstörender Vorfall in der U-Bahn von Seoul. Aus Frust über den Ausgang seines Scheidungsverfahrens legte ein Rentner Feuer in einem Zug. Sechs Menschen wurden verletzt.

Alles in Kürze

Hier packt der Feuerteufel seine Benzin-Flasche aus. © Staatsanwaltschaft Seoul Südlicher Bezirk

Was als dröge U-Bahn-Fahrt am Morgen des 31. Mai begann, endete für die Passagiere der Linie 5 in einem Albtraum. Plötzlich bildete sich ein enormer Feuerball. Ein 67-Jähriger hatte Benzin im Waggon ausgeschüttet und angezündet.

Was folgte, waren dramatische Szenen, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Panische Passagiere flüchteten vor dem Flammenmeer, andere griffen zum Feuerlöscher.

Insgesamt 481 Menschen waren an Bord, als der Feuerteufel zuschlug. Sie wurden aus dem 1,5 Kilometer langen Tunnel evakuiert.

Der leicht verletzte Täter wurde hingegen festgenommen. Er versuchte, sich unter die Passagiere zu mischen, Rußflecken an der Hand überführten ihn allerdings.

Traurige Bilanz des Vorfalls: Sechs Menschen wurden verletzt, 29 weitere kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Dass es keine Toten oder schwer Verletzten zu beklagen gibt, grenzt für viele Südkoreaner an ein Wunder.