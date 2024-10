Seit drei Jahren auf der Flucht: Video zeigt Vater, der sich mit Kindern in Wildnis versteckt!

Marokopa (Neuseeland) - In Neuseeland sorgt ein von Wildschweinjägern aufgenommenes Video für Aufsehen. Darauf zu sehen sind vier Gestalten in Tarnkleidung. Es handelt sich wohl um den flüchtigen Tom Phillips und seine Kinder.

Das Ziel ist es vor allem, die Kinder in Sicherheit zu bringen.

Das Video wurde vergangen Donnerstag aufgenommen und Andrew Saunders, der leitende Ermittler, bewertet die neueste Sichtung als "glaubwürdig". Deshalb werden seit dem Abend, an dem er gesehen wurde, Patrouillen in der Region eingesetzt.

Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass eine Aufnahme des flüchtigen Vaters aufgetaucht sein könnte. Im Jahr 2021 floh er in die Wildnis der Waikato-Region - jedoch nicht allein. Er nahm seine Kinder Ember (jetzt 8), Maverick (jetzt 9) und Jayda (jetzt 11) mit, wie der " New Zealand Herald " berichtete.

Es gab schon Hunderte angebliche Sichtungen von Tom Phillips, die der Polizei gemeldet wurden, bislang aber immer ohne Kinder. (Symbolbild) © 123rf/seita

Laut "Daily Mail" wurde bereits im September gegen den Flüchtigen ein Haftbefehl erlassen, weil er bewaffnet eine Bank ausgeraubt haben soll.

Im Juni dieses Jahres wurde eine Belohnung von umgerechnet circa 73.000 Euro für Informationen zu seinem Aufenthalt ausgeschrieben. Nach acht Wochen ohne wirklichen Erfolg endete die Aktion.

Man geht jedoch davon aus, dass Phillips bei seiner Flucht immer wieder Hilfe erhalten habe. Für jeden, der ihn unterstützt hat, wird Straffreiheit in Betracht gezogen, wenn er Hinweise liefert, die beim Auffinden und der sicheren Rückkehr der Kinder helfen.

Die Mutter der Kinder ist erst mal erleichtert, dass alle am Leben sind. Beim Ansehen der Aufnahme erkannte sie ihre Kinder sofort.

"Ich bin so froh, dass sie alle da sind. Ich bin so erleichtert, alle drei meiner Babys zu sehen. Sie sind alle am Leben" , sagt sie.