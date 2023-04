Frau am Flughafen verhaftet: Der Inhalt ihres Koffers macht die Beamten sprachlos

Sydney - Für eine Reise muss man so einiges einpacken: Klamotten, Kosmetik, Badelatschen... Was allerdings nicht unbedingt auf der Packliste stehen sollte, ist eine Waffe - vor allem, wenn man dafür keine Genehmigung hat! Einer Amerikanerin (28) drohen deshalb jetzt bis zu 10 Jahre Gefängnis.

Als die Beamten den Koffer der 28-Jährigen durchleuchten, fällt ihnen die Pistole sofort auf. © Australian Border Force

Die Frau kam am 23. April aus Los Angeles nach Australien, so die Australian Border Force (ABF) in einem Statement. Warum ihre besondere Fracht nicht schon am Flughafen in den USA entdeckt wurde, ist nicht bekannt.



15 Stunden nachdem die Maschine abhob, saß die junge Frau in Haft: Sie wurde am Flughafen in Sydney verhaftet, nachdem Beamte in ihrem Gepäck nichts Geringeres als eine mit 24 Karat vergoldete Pistole entdeckten!

Auf dazugehörigen Fotos, die der Grenzschutz mitsamt der Mitteilung veröffentlichte, ist unter anderem der Flughafen-Scan des Gepäckstücks der Amerikanerin zu sehen. Darauf kann man die Schusswaffe eindeutig in der Tasche ausmachen. Ein zweites Foto zeigt die vergoldete Waffe samt zugehörigem Magazin auf einem Tisch liegend.

Australien hat einige der weltweit strengsten Vorschriften für den Waffenbesitz. In der Erklärung schrieb der ABF-Kommandant Justin Bathurst, dass die Grenzschutz-Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit "hochentwickelter Erkennungstechnologie" dazu beigetragen hätten, das Einführen des gefährlichen Gegenstandes zu verhindern.

"Wir haben immer wieder gesehen, wie gut die ABF-Beamten illegale und hochgefährliche Waren an der australischen Grenze aufspüren und aufhalten können", lobte Commander Bathurst. "Die ABF ist die erste und wichtigste Verteidigungslinie Australiens."