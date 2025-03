Sie finanzierte sich durch Sozialleistungen - dann kommt es zu einer überraschenden Wendung

Auf ihrem TikTok Account teilte Ellis Matthews (32) ihre Tipps für ein Leben in Thailand. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/mumontheruninasia

Die Britin Ellis Matthews (32) lebt seit 4 Jahren ihr Traumleben in Thailand - finanziert durch Sozialleistungen. Wie genau sie das schafft, verrät sie auf TikTok. Doch nun hat die thailändische Behörde ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie sie auf TikTok erzählte.

Matthews, die angeblich zuvor für eine Wohltätigkeitsorganisation gearbeitet haben soll, hat bei ihrem Aufbruch nicht nur England zurückgelassen, sondern auch ihre älteren Kinder. Nur mit ihrem dreijährigen Sohn Cairo lebt die Mutter in einem kleinen Bungalow.

Dort sei die sie bei einer Polizeirazzia inhaftiert worden, weil sie ihr Visum überzogen hatte, wie die DailyMail mutmaßt. Als Beweis für ihre Verhaftung sowie die ihres Sohnes teilte die 32-Jährige ein Foto mit dem Aufruf, für ihn zu beten. In einem kurzen Video zeigt sie einen Raum mit einer Zelle - doch in den Kommentaren zweifeln User an der Echtheit.

Außerdem wurde ein GoFundMe-Konto für die 32-Jährige und Cairo erstellt, mit einem Spendenziel von 1300 Euro.

Vor ihrer vermeintlichen Verhaftung teilte die selbst ernannte "Mutter auf der Flucht" Tipps und Tricks, wie sie sich ihr Leben im Touristenparadies finanzierte.