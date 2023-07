Frau gibt sich als Pädagogin aus und schmuggelt verbotene Dinge in den Knast

Meredith Leyrer (54) schmuggelte Fentanyl-Pillen und ein Handy für Telefon-Sex ins Gefängnis. © Facebook Screenshot Genese County Sheriff's Office

Meredith Leyrer (54) wurde am Montag verhaftet und muss sich wegen der Einfuhr von Schmuggelware in eine Justizvollzugsanstalt sowie der Herstellung und Lieferung von Betäubungsmitteln verantworten, teilte Christopher Swanson, der Sheriff der Polizeibehörde von Genesee County, in einer Pressekonferenz mit.

Dort verriet Swanson in rund 20 Minuten, dass die Lehrerin bereits im vergangenen Dezember ihre Tätigkeit hinter Schwedischen Gardinen im Rahmen des sogenannten IGNITE-Programms aufnahm.

Eigentlich geht es dabei darum, die Gefangenen kulturell zu erziehen, um sie nach der Haftentlassung wieder integrieren zu können, doch Leyrer dealte stattdessen wie am Fließband. Sie schmuggelte einerseits Fentanyl-Pillen in den Knast.

Ein Überwachungsvideo beweist laut New York Post den Vorgang.