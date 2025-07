Frau verführt Mönche und erpresst sie später mit Sex-Fotos: Gläubige im ganzen Land erschüttert

Bangkok - Ein Skandal um buddhistische Mönche hat in Thailand Schockwellen ausgelöst: Eine Frau soll hochrangige Geistliche, die traditionell zu absoluter Keuschheit verpflichtet sind, zum Sex verleitet und anschließend mit unzweideutigem Bildmaterial erpresst haben. Die Rede ist von 80.000 Fotos und Videos - und jeder Menge Tempelgeldern, die auf ihr Konto flossen.

Ein Skandal erschüttert Thailands Buddhismus in den Grundfesten. Im Mittelpunkt stehen hochrangige Mönche. © Carola Frentzen/dpa

Die mutmaßliche Erpresserin, eine 35-Jährige mit dem Spitznamen "Sika Golf" wurde bereits festgenommen. Mehrere Geistliche mussten im Zuge der Ermittlungen ihre Roben abgeben, andere flohen außer Landes.

Die Zeitung "Bangkok Post" sprach vom "größten Sex-Skandal aller Zeiten", der den Klerus und das Land bis ins Mark erschüttere.

So soll ein 67-jähriger Abt vom Bankkonto des Tempels Wat Chujit Dhammaram in der Provinz Ayutthaya 380.000 Baht (etwa 10.000 Euro) an die Frau überwiesen haben. Von einem privaten Konto soll noch weit mehr Geld geflossen sein. Der Geistliche hat den Orden mittlerweile verlassen.

Einem anderen soll "Sika Golf" erzählt haben, dass sie ein Kind von ihm erwarte. Sie forderte umgerechnet knapp 800 Euro Unterhaltszahlung pro Monat - 20 Jahre lang. Der bis dahin hochverehrte Mönch legte seine safranfarbene Robe ab und setzte sich ins Nachbarland Laos ab.

In den vergangenen drei Jahren erhielt die Erpresserin den Behörden zufolge stolze 385 Millionen Baht - das sind mehr als zehn Millionen Euro. Das meiste davon soll aus Tempelkassen stammen. Genug Geld eigentlich, um sich ein Leben in absolutem Luxus zu leisten.