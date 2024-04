"Ganz Dubai unter Wasser": Massive Unwetter sorgen für Chaos und Todesopfer!

In den Vereinigten Arabischen Emiraten schüttet es in Strömen. Die Folge: Überschwemmte Straßen, festgesetzte Autos und Chaos am Flughafen von Dubai.

Von Emma Schwarze

Dubai - In den Vereinigten Arabischen Emiraten schüttet es seit dem Wochenende in Strömen. Die Folge: Überschwemmte Straßen, festgesetzte Autos und Chaos am Flughafen von Dubai. In Oman kamen mehrere Menschen ums Leben.

Massive Unwetter haben rund um den Persischen Golf große Schäden verursacht. © Jon Gambrell/AP/dpa "Ganz Dubai steht unter Wasser": Auf die Stadt ist so viel Regen niedergeprasselt, wie sonst in einem ganzen Jahr! Am Dienstag (Ortszeit) fielen nach Angaben der Vereinten Nationen innerhalb von nur 12 Stunden fast 100 mm Regen. Schockierende Bilder und Videos in sozialen Medien zeigen das Ausmaß der enormen Regengüsse - Straßen, die zu Flüssen werden, überschwemmte Häuser und Geschäfte. So zeigt ein Video die Rollbahn des Dubai International Airport - kürzlich zum zweitgrößten Flughafen der Welt gekürt - unter Wasser. Am Dienstag mussten daher zahlreiche ankommende Flüge umgeleitet werden, wie der US-Sender CNN berichtete. Das weltweit verkehrsreichste Drehkreuz für internationale Passagiere verkündete gegen 19.30 Uhr (Ortszeit, 17.30 Uhr MESZ) zunächst einen Ankunftsstopp. Über zwei Stunden später war von einer "schrittweisen Wiederaufnahme" die Rede. Große Jets wirkten eher wie Boote, während sie versuchten, sich durch die immensen Wassermassen zu bewegen. Überrumpelte Urlauber und andere Reisende mussten zuhauf in Flughafenhallen ausharren, teilweise sogar dort übernachten. Ein gestrandeter Passagier berichtete CNN, er habe die Nacht am Flughafen mit Hunderten anderen verbracht, nachdem er am späten Dienstagabend aus Hongkong angekommen sei. "Der Flughafen füllt sich buchstäblich und es gibt keinen Platz für niemanden", berichtete Bilal (25).

Hunderte gestrandete Menschen mussten am Flughafen in Dubai auf den Abzug des Sturms warten. © AFP

Heftige Unwetter trafen Dubai vollkommen unerwartet