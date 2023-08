Gottheit oder Teufelszeug? Diese gruselige meterhohe Statue erhitzt die Gemüter!

Bangkok (Thailand) - Gottheit, Teufel oder nichts von beidem? Eine düster wirkende Statue in Thailands Hauptstadt Bangkok sorgt für Wirbel. Nicht zum ersten Mal, denn schon bei ihrer Anlieferung gab es große Probleme.

Die Interpretationen der überwiegend buddhistischen Thais fallen unterschiedlich aus: Einige würden in der Statue den "Gott des Reichtums", andere eine Art der Gotteslästerung erkennen.

Die ausgemergelte Gestalt mit ihren meterhohen Flügeln, goldenen Reißzähnen und bedrohlich wirkenden roten Augen wurde Anfang August mitten vor einem Hotel in Bangkok aufgestellt.

Die einen lieben sie, die anderen wollen sie am liebsten wieder entfernt haben: eine riesige schwarze, teufelsähnliche Statue erhitzt die Gemüter in Thailand.

Die Statue ist für jeden gut sichtbar und zieht die Blicke magisch auf sich. © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

"Wenn man etwas verehrt, muss es mit dem buddhistischen Glauben verbunden sein", sagte der Künstlerrat zur Förderung des Buddhismus in Thailand.

Bislang habe aber niemand erklären können, was oder wen die Statue darstellen soll. Man könne nicht einfach etwas Zufälliges aufstellen und es verehren. "Das steht nicht in den buddhistischen Schriften", so der Rat.

Laut dem Buddhismus-Experten Sinchai Chaojaroenrat soll es sich bei Kru Kai Kaew um einen Schamanen handeln.

Andere Theorien besagen, die Figur stelle einen Lehrer des ehemaligen Khmer-Königs dar.