Mindestens 435 Kinder bei drei Monate anhaltendem Konflikt getötet

Eine Welle der Gewalt rollt seit mittlerweile 100 Tagen über den Sudan. Blutige Kämpfe sind an der Tagesordnung, ein Ende ist nicht in Sicht. Einem Bericht des Kinderhilfswerks Unicef zufolge machen die Kriegsparteien auch vor Kindern nicht halt.

Ganze Familien flüchten aufgrund der aktuellen Kriegszustände aus dem Sudan. © STR/dpa

Darüber hinaus habe Unicef alarmierende Berichte über Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in Teilen des Sudans erhalten. Schätzungsweise seien 68 Prozent der Krankenhäuser in den am stärksten betroffenen Gebieten nicht länger funktionsfähig. Mindestens 17 Krankenhäuser seien bombardiert worden, Krankenwagen immer wieder Ziele von Angriffen geworden.

In dem nordostafrikanischen Land kämpft die RSF-Miliz des früheren Vizepräsidenten Mohammed Hamdan Daglo (48) - eine aus arabischen Milizen hervorgegangene Armee mit Zehntausenden Kämpfern - gegen die Streitkräfte unter Staatschef Abdel Fattah al-Burhan (63). Die Generäle hatten sich gemeinsam an die Macht geputscht, dann aber zerstritten.

Unicef hat in den vergangenen 100 Tagen mehr als 5500 Tonnen lebensrettende Hilfsgüter in den Sudan geliefert, unter anderem in Konfliktgebiete in Darfur, Kordofan und Khartum.