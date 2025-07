Enkel schlägt betrunken seinen Opa tot: "Akt der Feigheit"

England - Im November letzten Jahres ereignete sich in Bulkington, einem Dorf im Westen Englands, eine Tat, die grausamer kaum sein könnte: John Brown wurde von seinem eigenen Enkel tot geschlagen.

Alles in Kürze

John Brown(†81) war ein bekannter Restaurator in der Jaguar-Oldtimer-Szene. © Facebook/Warwickshire Police

Am 23. November 2024 griff der 33-jährige Jakob Walpole seinen 81-jährigen Großvater John Brown brutal an, wie The Sun berichtet.

Die Mutter des Täters alarmierte nach dem Angriff die Polizei. Beamte fanden den benommenen Mann mit schlimmen Verletzungen an Armen und im Gesicht vor.

Der Rentner verstarb sechs Tage nach dem Angriff an den Folgen einer starken Hirnblutung.

Der 81-Jährige war dafür bekannt, alte Jaguar-Fahrzeuge auf Vordermann zu bringen. "Er war ein gebrechlicher Mann und bei ihm wurde vor Kurzem eine Demenz im Frühstadium diagnostiziert", erläuterte der Staatsanwalt Michael Duck.

Walpole soll bei der Horror-Tat betrunken gewesen sein und habe an jenem Abend Geld von seinen Großeltern eingefordert.

"Jeder, der Mr. Brown kannte, wusste, wie viel er für seinen Enkel tat und sich oft besonders viel Mühe gab, ihn zu unterstützen – aber Walpole nutzte seine Freundlichkeit einfach aus", so Natalie Kelly von der Staatsanwaltschaft.

"Walpoles Angriff auf seinen Großvater war ein Akt der Feigheit und Brutalität, für den ich in Jahrzehnten der Polizeiarbeit kaum einen Vergleich finden kann", sagte ein Beamter bedrückt.