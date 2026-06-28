Dreijähriger ins Krokodil-Gehege geworfen: Versuchten die Pfleger, den Täter wegzuschmuggeln?

Cambridgeshire (England) - Nach dem unfassbaren Krokodil-Drama um einen dreijährigen Jungen in England kommen jetzt schockierende Details über die Betreuer des Täters ans Licht. Die Pfleger des geistig beeinträchtigten Angreifers versuchten offenbar direkt nach der Tat, den 30-Jährigen im Auto zu verstecken und vom Gelände zu schmuggeln. Nur durch das mutige Eingreifen von Zoo-Mitarbeitern konnte die heimliche Flucht verhindert werden.

Später wurde eine der Betreuerinnen in einem Streifenwagen von der Polizei abgeführt. © picture alliance/dpa/PA Wire | Joe Giddens

Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, überschlugen sich die Ereignisse auf dem Parkplatz des Tierparks "Johnsons of Old Hurst" in Cambridgeshire direkt nach dem Horror-Angriff.

Während die Tierpfleger noch um das Leben des Kindes kämpften, verließen die zwei Betreuer mit dem hilflosen 30-jährigen Verdächtigen fluchtartig das Tropenhaus. Ein Insider packte aus: "Sie haben versucht, ihn schnell ins Auto zu verfrachten."

Doch der Fluchtversuch scheiterte: Ein Angestellter des Zoos stellte sich den Pflegern auf dem Parkplatz in den Weg und hinderte sie erfolgreich daran, einfach davonzufahren, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Besonders brisant: Augenzeugen hatten zuvor berichtet, dass die Pfleger während des gesamten Zoo-Rundgangs komplett abgelenkt gewesen sein sollen, intensiv auf ihre Handys geschaut und den späteren Angreifer rund zehn Meter vor sich herlaufen gelassen hätten.