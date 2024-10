Bauer soll Eindringlinge gefesselt und mit Quad zur Polizei gefahren haben!

Colne (Vereinigtes Königreich) - Ein Farmer soll in England sein vermeintliches Recht selbst in die Hand genommen haben! Mit zwei mutmaßlichen Eindringlingen, die er gefesselt auf sein Quad gelegt habe, soll er bis zur nächsten Polizeistation gefahren sein - nur um selbst festgenommen zu werden!

Bauer Neil G. (52) hielt sich anscheinend selbst für einen Polizisten - keine gute Idee. © Facebook/Neil Greenwood

Leland H. (17), eines der mutmaßlichen Opfer des Bauern Neil G. (52), schilderte den Vorfall vom Sonntag, den 20. Oktober (Ortszeit), gegenüber der britischen Zeitung "The Sun".

"Mein Kumpel (20; Anm. d. Red.) war in der Nacht zuvor mit seinem Elektrofahrrad über das Feld des Bauern gefahren. Er wollte wegfahren, aber der Bauer hatte die Tore verschlossen, also ließ er sein Fahrrad über Nacht dort stehen. Wir gingen am nächsten Morgen zurück, um es zu holen, aber es war nicht da", so der 17-Jährige.

Als die beiden zurückgingen, soll der 52-Jährige mit seinem Quad aufgetaucht sein und sich auf die beiden gestürzt haben. "Er fesselte uns, zog uns die Kapuzen über den Kopf, warf uns auf das Quad und nahm uns mit auf die Polizeiwache."

Dabei sollen die beiden laut Erklärung des 17-Jährigen an Händen und Füßen gefesselt worden sein. Angeschnallt gewesen wären beide nicht. "Wir wären ein paar Mal fast heruntergefallen."