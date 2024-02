Familie von Reise zurück: Als sie ihr Haus betreten, sehen sie etwas wie aus einer "Horrorshow"

Ryde (Vereinigtes Königreich) - Ein gruseliger Anblick offenbarte sich einer Familie aus dem Vereinigten Königreich . Als sie von einer Reise nach Hause kam, fand sie ihr Heim völlig verwüstet vor. Der Schuldige befand sich auch noch in ihren vier Wänden!

Ein Übeltäter hinterließ Spuren der Zerstörung. © Bildmontage: Facebook/Badger Trust Isle of Wight

Wie BBC berichtete, kehrte die britische Familie Glazier am vergangenen Mittwoch, dem 14. Februar, in ihr Eigenheim nach Ryde (Isle of Wight, England) zurück.

Plötzlich offenbarte sich ihnen jedoch ein erschreckender Anblick. Charlotte Glazier, die Frau des Hauses, dachte sich zunächst, dass bei ihnen eingebrochen worden sei.

"Alle Schranktüren waren offen, die Haferflocken lagen auf dem Boden", sagte sie. "Ich ging in die Speisekammer, und da war ein Loch in der Tür". Der Anblick glich laut ihr wie "etwas aus einer Horrorshow". Weiter die Treppe hinauf fand Glazier und ihre Angehörigen Kratzspuren an den Wänden und einige herausgerissene Steckdosen.