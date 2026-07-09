Frau und Kinder tot auf teurem Anwesen gefunden: Hat dieser Vater seine Familie auf dem Gewissen?

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Eine Frau und ihre Kinder wurden tot auf einem teuren Anwesen in England entdeckt, während der Ehemann und Vater vor einigen Tagen aus dem Land flüchtete.

Von Maxima Michael

Bedford (England) - Dreifach-Mord in England! Ndodana Mkhanyisi Tshuma (45) soll seine Frau und seine beiden Töchter umgebracht haben. Danach tauchte der 45-Jährige unter.

Ndodana Mkhanyisi Tshuma (45) ist am 4. Juli aus England ausgereist. Er soll in sein Heimatland Simbabwe geflohen sein.
Ndodana Mkhanyisi Tshuma (45) ist am 4. Juli aus England ausgereist. Er soll in sein Heimatland Simbabwe geflohen sein.  © Polizei von Bedfordshire

Die drei Leichen seien laut LBC auf dem etwa 1,5 Millionen Euro teuren Anwesen der Familie gefunden worden.

Die Behörden drangen am Montag gewaltsam in das Haus in Great Denham ein, da die drei weiblichen Personen schon mehrere Tage als vermisst galten.

Im Inneren des Hauses fanden sie drei Leichen. Die Polizei von Bedfordshire geht davon aus, dass es sich um die 42-jährige Ehefrau Nothabo Zandile Tshuma sowie die zwei Kinder Natalie (†15) und Nala (†5) handelt.

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Bereits am 4. Juli soll Ndodana, auch Mark genannt, aus England geflohen sein. Seit Mittwoch fahndet die Polizei mit einem aktuellen Foto nach dem Mann, der im Zusammenhang mit den Todesfällen stehen soll.

Eine Nachbarin erinnerte sich laut LBC, dass die Familie "wohlhabend" wirkte und "einen angenehmen Eindruck" machte.

Eine Freundin der Tshumas sprach laut Mirror äußerst positiv über die Kinder. Beide seien "einfach wunderbar" gewesen.

Polizei bittet den Tatverdächtigen, sich zu stellen

Die Polizei hat nach dem dreifachen Leichenfund eine Mordermittlung eingeleitet.
Die Polizei hat nach dem dreifachen Leichenfund eine Mordermittlung eingeleitet.  © Facebook/Bedfordshire Police

Gemma Gibson, die Schulleiterin der Bedford Girls' School, die Natalie besuchte, trauerte ebenfalls mit emotionalen Worten. "Sie war eine talentierte Tänzerin, Musikerin und begeisterte Sportlerin. Sie war lebensfroh, voller Energie und hatte einen positiven Einfluss auf jeden, mit dem sie in Kontakt kam."

"Ihr tragischer Tod, zusammen mit dem ihrer geliebten Mutter und ihrer jüngeren Schwester, die vielen von uns ebenfalls gut bekannt waren, ist ein zutiefst erschütternder Schock für alle an der Bedford Girls' School", hieß es weiter.

Lee Martin, der leitende Ermittlungsbeamte, betonte öffentlich noch einmal die Ausreise des Verdächtigen: "Wir wissen, dass Mark Tshuma das Land am Samstag verlassen hat und sich vermutlich jetzt in Simbabwe aufhält."

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"Wir arbeiten aktiv mit nationalen und internationalen Behörden zusammen, um jeder Spur nachzugehen und Sie zu finden. Bitte tun Sie das Richtige, stellen Sie sich den örtlichen Behörden", appellierte Martin an den Tatverdächtigen.

Titelfoto: Bildomntage: Polizei von Bedfordshire; Facebook/Facebook/Bedfordshire Police

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