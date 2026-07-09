Frau und Kinder tot auf teurem Anwesen gefunden: Hat dieser Vater seine Familie auf dem Gewissen?

Bedford (England) - Dreifach-Mord in England ! Ndodana Mkhanyisi Tshuma (45) soll seine Frau und seine beiden Töchter umgebracht haben. Danach tauchte der 45-Jährige unter.

Ndodana Mkhanyisi Tshuma (45) ist am 4. Juli aus England ausgereist. Er soll in sein Heimatland Simbabwe geflohen sein. © Polizei von Bedfordshire

Die drei Leichen seien laut LBC auf dem etwa 1,5 Millionen Euro teuren Anwesen der Familie gefunden worden.

Die Behörden drangen am Montag gewaltsam in das Haus in Great Denham ein, da die drei weiblichen Personen schon mehrere Tage als vermisst galten.

Im Inneren des Hauses fanden sie drei Leichen. Die Polizei von Bedfordshire geht davon aus, dass es sich um die 42-jährige Ehefrau Nothabo Zandile Tshuma sowie die zwei Kinder Natalie (†15) und Nala (†5) handelt.

Bereits am 4. Juli soll Ndodana, auch Mark genannt, aus England geflohen sein. Seit Mittwoch fahndet die Polizei mit einem aktuellen Foto nach dem Mann, der im Zusammenhang mit den Todesfällen stehen soll.

Eine Nachbarin erinnerte sich laut LBC, dass die Familie "wohlhabend" wirkte und "einen angenehmen Eindruck" machte.

Eine Freundin der Tshumas sprach laut Mirror äußerst positiv über die Kinder. Beide seien "einfach wunderbar" gewesen.