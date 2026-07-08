Junge (5) unterzieht sich Schönheits-OP und fühlt sich danach endlich wohl
Nottingham (England) - Weil er keine Lust mehr auf seine Segelohren hatte, legte sich ein Fünfjähriger aus England freiwillig unters Messer!
Mama Seren Smalley erlebte etwas, was kein Elternteil erleben möchte: Ihr Sohn Perci-Bleú fühlte sich mit seinem Aussehen absolut nicht wohl.
Gegenüber Newsweek erzählte Seren, dass sich ein Knorpel an den Lauschern des Kleinen nicht richtig ausgebildet hatte und deshalb beide Ohren sichtbar abstanden.
"Es beeinträchtigte sein Selbstvertrauen und sein tägliches Wohlbefinden", so die 29-Jährige. Sie wünschte sich nichts mehr, als dass ihr Sohn endlich wieder aufblüht.
Und so sollte es auch kommen!
Perci-Bleú blühte nach der OP auf, Mama Seren ist froh
"Er fühlt sich körperlich bereits deutlich wohler und sein Selbstvertrauen hat sich selbst in der kurzen Zeit seit der Operation merklich verbessert", sagte Mama Seren.
Auch wenn die Meinungen zu dem Eingriff im Internet stark auseinander gingen, zählt für Seren nur eins: "Ihn so glücklich zu sehen, macht jeden Schritt dieser Reise lohnenswert."
Auch Perci-Bleús große Schwester hatte die Operation im Kindesalter bereits hinter sich. Deswegen habe der Kleine den Eingriff eigentlich schon viel früher machen wollen. Doch vor dem fünften Geburtstag wird meistens von solch einem Eingriff abgeraten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/serensmalley