Junge (5) unterzieht sich Schönheits-OP und fühlt sich danach endlich wohl

Nottingham (England) - Weil er keine Lust mehr auf seine Segelohren hatte, legte sich ein Fünfjähriger aus England freiwillig unters Messer!

Perci-Bleú (5) mochte keine Segelohren mehr haben und ließ sich deswegen freiwillig operieren. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/serensmalley

Mama Seren Smalley erlebte etwas, was kein Elternteil erleben möchte: Ihr Sohn Perci-Bleú fühlte sich mit seinem Aussehen absolut nicht wohl.

Gegenüber Newsweek erzählte Seren, dass sich ein Knorpel an den Lauschern des Kleinen nicht richtig ausgebildet hatte und deshalb beide Ohren sichtbar abstanden.

"Es beeinträchtigte sein Selbstvertrauen und sein tägliches Wohlbefinden", so die 29-Jährige. Sie wünschte sich nichts mehr, als dass ihr Sohn endlich wieder aufblüht.

Und so sollte es auch kommen!