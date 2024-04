Schamloser Autodieb steigt in Streifenwagen und fährt los

Rochdale (Großbritannien) - Ein Polizist verfolgte einen Verdächtigen in ein Geschäft, kurz nach der Festnahme war plötzlich sein Auto weg. Der Grund für das Verschwinden ist in einem viralen Video auf TikTok zu sehen.

Im Video ist zu sehen, wie sich der Dieb mit Blaulicht aus dem Staub machen will. © Screenshot/TikTok/jonnymag4

In der Stadt Rochdale in Großbritannien ereignete sich am Sonntag ein dreister Autodiebstahl, wie The Sun berichtet.

Das Fahrzeug wurde bereits kurz darauf wiedergefunden, aber das ist auch nicht gerade verwunderlich, denn schließlich handelte es sich um einen Streifenwagen der Polizei.

Ein Polizist war gerade dabei, einen 28-Jährigen, den er zuvor verfolgt hatte, in einem Laden in der Nähe festzuhalten, als plötzlich jemand in das Auto des Beamten stieg und einfach losfuhr.

Festgehalten und geteilt wurde das Spektakel vom User "jonnymag4" in einem TikTok-Clip. Das virale Video, auf dem zu sehen ist, wie der Autodieb rückwärts die Straße hinunterrast, wurde mittlerweile fast vier Millionen mal angesehen.