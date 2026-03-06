Schockierende Enthüllung: Sexual-Arzt nutzte Patienten für eigene Lust

West Molesey (Großbritannien) - Ein britischer Arzt für sexuelle Gesundheit missbrauchte mehrere seiner Patienten und musste sich deshalb vor Gericht verantworten.

Dr. Timothy Girling nutzte routinemäßige Untersuchungen als Vorwand, um sexuelle Handlungen an seinen Patienten vorzunehmen. (Symbolfoto) © 123RF/armmypicca

Wie Mirror berichtet, nutzte Dr. Timothy Girling routinemäßige Untersuchungen - etwa wegen Hautausschlägen oder anderer gesundheitlicher Beschwerden - als Vorwand, um sexuelle Handlungen an seinen Patienten vorzunehmen.

Während der Termine filmte Girling einige seiner Opfer heimlich mit seinem iPhone und installierte sogar eine versteckte Kamera, um Männer auf der Toilette aufzunehmen.

Bei einer Durchsuchung seiner Geräte fanden Ermittler rund 600 Bilder von Penissen oder "enger Kleidung".