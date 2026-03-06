Schockierende Enthüllung: Sexual-Arzt nutzte Patienten für eigene Lust
West Molesey (Großbritannien) - Ein britischer Arzt für sexuelle Gesundheit missbrauchte mehrere seiner Patienten und musste sich deshalb vor Gericht verantworten.
Wie Mirror berichtet, nutzte Dr. Timothy Girling routinemäßige Untersuchungen - etwa wegen Hautausschlägen oder anderer gesundheitlicher Beschwerden - als Vorwand, um sexuelle Handlungen an seinen Patienten vorzunehmen.
Während der Termine filmte Girling einige seiner Opfer heimlich mit seinem iPhone und installierte sogar eine versteckte Kamera, um Männer auf der Toilette aufzunehmen.
Bei einer Durchsuchung seiner Geräte fanden Ermittler rund 600 Bilder von Penissen oder "enger Kleidung".
Timothy Girling wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt
Die Staatsanwältin Rebecca Austin erklärte vor Gericht, dass bei dem Arzt Autismus diagnostiziert wurde. Sie erklärte: "Autismus führt zur Entwicklung spezieller Interessengebiete und seins waren Penisse."
Sie fügte hinzu: "Girling habe die medizinische Notwendigkeit als Vorwand genutzt, um sexuelle Befriedigung zu erlangen."
Girling bekannte sich schließlich schuldig. Das Gericht verurteilte ihn am Donnerstag zu sechs Jahren Haft, da er seine Position als Arzt missbraucht hatte.
Richter Jonathan Fuller KC bezeichnete sein Verhalten als "gravierenden Vertrauensbruch".
