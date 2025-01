Tödliche Messerattacke: Teenager in Bus erstochen

London (Vereinigtes Königreich) - Immer wieder kommt es in Großbritannien zu tödlichen Auseinandersetzungen mit Messern. Jetzt ist ein Teenager in einem Londoner Bus erstochen worden!

Im Osten von London ist ein Teenager (†14) bei einer Messerattacke getötet worden. (Archivfoto) © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Wie die Metropolitan Police meldete, erlitt am heutigen Dienstagnachmittag gegen 14.28 Uhr (Ortszeit) ein Junge (14) in einem Bus Stichverletzungen. Der Vorfall ereignete sich im Osten der Stadt.

Sanitäter behandelten den Schüler am Tatort, doch er verstarb kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Die Hintergründe zum Vorfall sind noch unklar. Die Ermittlungen der Behörden dauern an. Derzeit wurden noch keine Festnahmen gemacht, so die Polizei.

Matthew Pennycook, ein Abgeordneter der Labour-Partei für den Stadtteil, in dem die Tat stattfand, schrieb: "Ich bin zutiefst betrübt, dass heute in unserer Gemeinde durch eine Messerstecherei in der Woolwich Church Street erneut ein junges Leben verloren ging. Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen."