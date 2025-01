Großer Erfolg für Zollfahnder: 1,5 Millionen Zigaretten beschlagnahmt

Hannover/Europa - In mehreren europäischen Häfen hat eine Zoll-Ermittlungsgruppe einen riesigen Fang gemacht: Insgesamt wurden 1,5 Millionen unversteuerte und unverzollte Zigaretten in 150 Containern beschlagnahmt.

Der Schmuggel durch die Zigaretten haben einen Steuerschaden von fast 550 Millionen Euro verursacht. © Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover

Ein Schmuggelring, der über Jahre hinweg Zigaretten in die EU eingeschleust, gewinnbringend verkauft und dabei einen Steuerschaden von fast 550 Millionen Euro verursacht hat, wurde nun dank eines grenzüberschreitenden Ermittler-Teams, des sogenannten "Joint Investigation Team", aufgedeckt.



Laut einer Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Hannover haben Zollfahnder aus Belgien, den Niederlanden und Hannover in enger Zusammenarbeit den illegalen Handel verfolgt und dann zugeschlagen. Jetzt gelang den Ermittlern ein entscheidender Treffer gegen das kriminelle Netzwerk.



Am 28. Januar erließ die Staatsanwaltschaft Bielefeld schließlich Haftbefehle gegen insgesamt zehn Tatverdächtige. Gleichzeitig wurden 15 Durchsuchungen durchgeführt, um weitere Beweise zu sichern.



Die eingeschmuggelten Zigaretten stammten laut Ermittlungen aus Herstellungsbetrieben in der Türkei und im Iran. Sie wurden weltweit exportiert und in Häfen umgeladen und schließlich unter falschen Angaben in EU-Häfen eingeschleust.