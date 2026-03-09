Er flehte in einem Video verzweifelt um Hilfe: Tourist (†28) zerstückelt aufgefunden

Bali (Indonesien) - Es sollte ein unvergesslicher Urlaub auf Bali werden, doch für einen ukrainischen Touristen wurde die Reise zum Albtraum - seine Leiche wurde zerstückelt an einem Strand angespült.

Igor und seine Freundin Yeva genossen eine unbeschwerte Zeit auf Bali, bis er plötzlich entführt wurde. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/yeva_mishalova

Wie die ukrainische Nachrichtenagentur UNN berichtet, wurde der 28-jährige Ukrainer Igor Komarov am 15. Februar offenbar auf Bali von einer Gruppe Männer entführt. Der Fall sorgt seitdem international für Entsetzen.

Denn kurz nach seinem Verschwinden tauchte im Internet ein erschütterndes Video auf, das den verletzten und weinenden 28-Jährigen mit blauen Augen zeigt.

Darin ruft er seine Eltern verzweifelt um Hilfe. "Mama, Papa, ich flehe euch an, helft mir bitte! Ihr habt die zehn Millionen gestohlen, die sie fordern. Gebt sie bitte zurück", sagte Igor, Sohn eines Geschäftsmannes, unter Tränen.

Am 26. Februar machten Ermittler eine grausige Entdeckung: An einem Strand wurden Kopf, abgetrennte Körperteile und innere Organe gefunden.

Durch DNA-Untersuchungen bestätigten die Behörden schließlich am Freitag, dass es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste von Igor Komarov handelt.