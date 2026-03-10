"Ich bin geil": Betrunkener Passagier belästigt kleines Mädchen auf Flug

Großbritannien - Ein 38-Jähriger versuchte auf einem Flug von Paris nach Belfast, ein kleines Mädchen zu berühren – nachdem er nach mehreren Flaschen Wein offenbar "geil" wurde.

Der Vorfall ereignete sich auf einem EasyJet-Flug von Paris nach Belfast. (Symbolfoto) © JAIME REINA / AFP

Wie Mirror berichtet, war Ramiz Idrizi am 14. November 2025 auf einem EasyJet-Flug und trank dabei fast fünf kleine Flaschen Wein, während er wiederholt gegen den Sitz vor sich trat.

Zeugen gaben an, dass er dabei "Ich bin geil" gesagt habe und schließlich zwischen Sitz und Flugzeugwand das Bein einer 13-jährigen Passagierin berührt haben soll, woraufhin das Mädchen sofort aufsprang.

Vor Gericht wurde zudem nun bekannt, dass Idrizi kurz zuvor Schleim hochgewürgt haben soll, vor sich hin gesprochen und auch gespuckt habe.

Die Crew habe die Situation bemerkt und daraufhin beschlossen, ihm keinen Alkohol mehr auszuschenken.

Als die Flugbegleiter ihn aufforderten, seinen restlichen Wein abzugeben und den Platz zu wechseln, weigerte er sich jedoch vehement.

Stattdessen wurden schließlich die anderen Passagiere um ihn herum umgesetzt, um Abstand zu schaffen.