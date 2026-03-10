"Ich bin geil": Betrunkener Passagier belästigt kleines Mädchen auf Flug
Großbritannien - Ein 38-Jähriger versuchte auf einem Flug von Paris nach Belfast, ein kleines Mädchen zu berühren – nachdem er nach mehreren Flaschen Wein offenbar "geil" wurde.
Wie Mirror berichtet, war Ramiz Idrizi am 14. November 2025 auf einem EasyJet-Flug und trank dabei fast fünf kleine Flaschen Wein, während er wiederholt gegen den Sitz vor sich trat.
Zeugen gaben an, dass er dabei "Ich bin geil" gesagt habe und schließlich zwischen Sitz und Flugzeugwand das Bein einer 13-jährigen Passagierin berührt haben soll, woraufhin das Mädchen sofort aufsprang.
Vor Gericht wurde zudem nun bekannt, dass Idrizi kurz zuvor Schleim hochgewürgt haben soll, vor sich hin gesprochen und auch gespuckt habe.
Die Crew habe die Situation bemerkt und daraufhin beschlossen, ihm keinen Alkohol mehr auszuschenken.
Als die Flugbegleiter ihn aufforderten, seinen restlichen Wein abzugeben und den Platz zu wechseln, weigerte er sich jedoch vehement.
Stattdessen wurden schließlich die anderen Passagiere um ihn herum umgesetzt, um Abstand zu schaffen.
Ramiz Idrizi gab an, dass er das Mädchen nicht absichtlich berührt habe
Während des Landeanflugs soll Idrizi sich dann laut weiterer Aussagen erneut störend verhalten und gegen die Flugzeugwand geschlagen haben.
Vor Gericht bekannte er sich zwar schuldig, betrunken gewesen zu sein, bestritt jedoch, das Mädchen absichtlich berührt zu haben.
Er erklärte, er habe als 1,83 Meter großer Mann lediglich versucht, sich am Sitz festzuhalten, während er aufstand.
Bezirksrichter Nigel Broderick erklärte in seiner Urteilsbegründung, er sei überzeugt, dass die verschiedenen Zeugen – sowohl Passagiere als auch Kabinenbesatzungsmitglieder – glaubwürdige und verlässliche Aussagen gemacht hätten, und verurteilte den Mann schließlich wegen des versuchten sexuellen Übergriffs.
Nachdem Richter Broderick die Schuldsprüche verkündet hatte, sagte er jedoch: "Ich denke, es ist dem Angeklagten gegenüber fair, einen Bericht einzuholen."
Der Fall wird am 28. April erneut verhandelt. Idrizi wurde bis dahin gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt.
Titelfoto: Bildmontage: JAIME REINA / AFP, 123RF/panama7