Ihr Tod gibt Rätsel auf: Influencerin (†27) in Wohnung gefunden, Familie hegt Verdacht
Istanbul (Türkei) - Rätsel um den Tod einer türkischen Mode-Influencerin. Ayşegül Eraslan (†27) wurde am 13. März tot in ihrer Wohnung in Kağıthane im Nordosten Istanbuls gefunden. Am mutmaßlichen Tatort fanden die Ermittler das Handy der jungen Frau, Notizen, Blutspuren sowie ein blutbespritztes Messer. Was spielte sich im Zuhause der 27-Jährigen ab?
Bislang kann dazu niemand eine genaue Aussage treffen. Eraslan sei laut dem türkischen Newsportal Sözcü von Angehörigen entdeckt worden, nachdem die Influencerin auf Kontaktversuche nicht mehr reagiert habe.
Zuvor sei Eraslan am 11. März von einem Ägypten-Urlaub zurückgekehrt. Bilder einer Überwachungskamera sollen die 27-Jährige noch lebend zeigen.
Für kurze Zeit geriet der türkische Schauspieler Sunay Kurtuluș (28) ins Visier der Ermittler. Auch er sei auf den Bildern zu erkennen gewesen. Kurtuluș soll sich rund um den Todeszeitpunkt der Influencerin in deren Wohnung aufgehalten haben.
Für die Polizei sei das ein triftiger Grund gewesen, den 28-Jährigen zu befragen. Mehr aber auch nicht. Kurtuluș Anwälte kritisierten, dass ihr Mandant als Hauptverdächtiger bezeichnet wurde und dementierten, dass er sich rund um Eraslans Tod in deren Nähe aufgehalten haben soll.
Familie der toten Influencerin Ayşegül Eraslan zeigte sich von den Ermittlungen enttäuscht
Die Familie der Mode-Influencerin ließ unterdessen von ihrem Anwalt mitteilen, dass Eraslan vor ihrem Tod mit sehr sensiblen und sexuell eindeutigen Fotos erpresst worden sein soll.
Stichhaltige Beweise, die den Angehörigen vorliegen, sollen das untermauern. Zudem sei die 27-Jährige massiven Bedrohungen ausgesetzt gewesen. Zum Vorgehen der Ermittler äußerte der Anwalt, dass die Familie enttäuscht sei.
Er forderte Transparenz und, dass der Fall in die Öffentlichkeit getragen werden sollte. Wie Ayşegül Eraslan gestorben ist, bleibt derweil weiter ungewiss.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/aysegulleraslan