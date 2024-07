Teich-Besuch endet tödlich: Junge stirbt an "hirnfressender Amöbe"!

Kozhikode (Indien) - Einen Bade-Ausflug in einem Teich in Kozhikode (Kerala, Indien ) musste ein Junge (†14) anscheinend mit dem Leben bezahlen!

Naegleria fowleri können als Parasit Menschen befallen. Ein 14-Jähriger aus Indien verstarb anscheinend an der ausgelösten, extrem seltenen Erkrankung. (Symbolbild) © 123rf/drmicrobe

Laut Medienberichten von India Today oder Manorama News starb der einheimische 14-Jährige an einer durch eine "hirnfressende Amöbe" ausgelösten Amöbenenzephalitis.

Berichten zufolge soll er zuvor in dem verunreinigten Wasser geschwommen sein.

Der Junge namens Mridul sei am 24. Juni in ein privates Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich die Infektion zugezogen hatte. Laut The Economic Times sei er in Behandlung gewesen, bevor er am vorgestrigen Mittwochabend verstarb.

Dies sei bereits der dritte Todesfall dieser Art in dem indischen Bundesstaat gewesen. Im Mai und Juni sind bereits eine Fünfjährige sowie eine 13-Jährige auf ähnliche Weise ums Leben gekommen.