Zoowärter beim Baby-Füttern von Nilpferd-Mutter getötet!

Nach Angaben von " The Times of India " versuchte er, ein neugeborenes Baby-Hippo aus dem Käfig zu bringen und zu füttern.

Wie " The Indian Express " unter Berufung auf Behördenangaben berichtete, betrat Santosh Kumar Mahto (54) das Nilpferd-Gehege des Bhagwan Birsa Biological Park in Ranchi.

"Mahto hatte sich am 26. Juli einer Operation unterzogen und war zunächst außer Lebensgefahr. Heute Morgen ist er jedoch verstorben", so Zoodirektor Jabbar Singh gegenüber der Zeitung am gestrigen Sonntag.

Nun sei eine Untersuchung vonseiten des Zoos eingeleitet worden. Behörden hätten seine Familie finanziell entschädigt.