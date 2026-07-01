Drei Messpunkte schlagen Alarm: Fäkalbakterien im Gardasee festgestellt

Verona (Italien) - Umweltschützer schlagen Alarm. Gleich drei von sechs Messpunkten an einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen zeigen beunruhigende Werte an. In den Zuläufen des Gardasees befinden sich den Messungen zufolge Fäkalbakterien.

Urlauber müssen sich jetzt nicht fürchten. Das Wasser in Italiens größten Süßwassersees wird regelmäßig und streng kontrolliert. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Das Wichtigste vorweg: Baden im Gardasee ist trotz des Testergebnisses bedenkenlos möglich. Das sagt auch Luigi Lazzaro, der Präsident von Legambiente Veneto, der größten Umweltschutzorganisation Italiens gegenüber der Zeitung "L'Arena".

Im Zuge des sinkenden Wasserpegels des Sees ließ man im Rahmen der Kampagne an sechs verschiedenen Stellen im See Proben entnehmen. Drei von ihnen waren unauffällig, doch zwei zeigten eine Belastung und eine sogar eine starke Belastung des Wassers an.

Genauer gesagt wurden die beiden Fäkalbakterien "Escherichia coli" (besser bekannt als "E. coli") und "Intestinale Enterokokken" im Wasser des Badesees nachgewiesen. Die beiden Bakterienstämme kommen sonst nur im menschlichen und tierischen Darmtrakt vor und können schwere Krankheiten auslösen.

Zur Erleichterung aller sind die drei Gewässerstellen, an denen die besorgniserregenden Proben entnommen wurden, keine Badestellen. Den Testergebnissen sind jedoch sogar positive Punkte abzugewinnen. Einige Regionen, die bislang eher eine mangelhafte bis schlechte Wasserqualität aufgewiesen haben, scheinen sich zu verbessern.

"Die diesjährigen Daten vom venezianischen Ufer des Gardasees zeichnen ein gemischtes Bild, das Aufmerksamkeit erfordert", erklärt ein Sprecher der Umweltkampagne "Goletta dei Laghi".