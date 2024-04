Todesangst in Sessellift: Heftiger Sturm schleudert Gondeln durch die Luft!

Es ist wohl die absolute Horror-Vorstellung für jeden Wintersportler: In einem Skigebiet in Italien bangten viele Skifahrer in einem Sessellift um ihr Leben.

Von Franka Wolf

In einem Skigebiet in Italien wurden viele Wintersportler in einem Sessellift durch die Luft gewirbelt. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa Es sind beängstigende Aufnahmen, die derzeit bei Social Media die Runde machen. Während mehrere Skifahrer am Donnerstag im italienischen Aostatal im Sessellift zur Piste hinauffuhren, schlug das Wetter auf einmal um. Wie aus dem Nichts zog plötzlich ein starker Sturm mit Orkanböen auf, der die Gondeln des Lifts kräftig durch die Luft wirbelte - und bei den Insassen für bange Momente sorgte. Österreich Betrunkene Frau nickt am Steuer ein: Brücken-Geländer aus Metall durchbohrt bei Unfall Auto Ein Video, das unter anderem bei Twitter (ehemals X) veröffentlicht wurde, zeigt die Horrorfahrt mit dem Lift, der wegen des plötzlichen Wetterumschwungs kurz vor dem Gipfel automatisch anhalten musste und den heftigen Turbulenzen kaum standhalten konnte. "Unser Hintern war von den Sitzen abgehoben, wir hielten uns am Bügel fest und schwangen buchstäblich mitten in der Luft", erzählte eine Urlauberin aus Neuseeland, die in einer der Gondeln Todesängste durchstand, der Daily Mail. Nur mit Glück und unter starker Anstrengung habe sie sich auf ihrem Sitz halten können - anders als ein Mann in einer Gondel hinter ihr.



Alle Passagiere nach stürmischer Gondelfahrt wohlauf