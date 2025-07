Todes-Hitze sucht Urlaubsregion heim: Fünf Tote innerhalb von zwei Tagen

Normalerweise zieht es die Menschen bei solch hohen Temperaturen zur Abkühlung ins Wasser. Doch gerade bei so einer Hitze sollte man die Sonne so gut es geht meiden und sich eher im Schatten aufhalten. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Laut einem Bericht von "Gazzetta" starben am vergangenen Montag und Dienstag fünf Strandbesucher in der Region Salento - im "Absatz" des italienischen Stiefels.

Am vergangenen Montag starb eine 79-Jährige an einem Strand in Porto Cesareo beim Sonnenbaden. Ein 66-jähriger Unternehmer verlor auf seinem Boot das Bewusstsein und starb an den Folgen der enormen Hitze. Doch auch junge Menschen waren vor den extremen Temperaturen nicht gefeit. Eine Familie aus Moldau traf ebenfalls ein tragisches Schicksal, als am Montagabend eine 19-jährige Urlauberin ihr Leben verlor.

Doch das Drama ging am nächsten Tag noch weiter, als ein 82-jähriger Tourist am Strand einen plötzlichen Herzstillstand erlitt. Zwar waren Ersthelfer, Rettungsschwimmer und medizinisches Personal sofort vor Ort, doch auch sie konnten nichts mehr für den Mann tun.

Wenige Stunden später verlor ein 60-Jähriger beim Schwimmen im Meer das Bewusstsein. Die Rettungsschwimmer zogen den leblosen Körper sofort wieder an Land und versuchten ihn zu reanimieren, doch auch diese Maßnahme blieb erfolglos.