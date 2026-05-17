Nach großer Suchaktion in Südtirol: Vermisste Wanderer tot aufgefunden

Friaul-Julisch Venetien (Italien) - In Südtirol lief eine groß angelegte Suche nach zwei vermissten Wanderern. Vor allem die schwierigen Wetterbedingungen stellten die Retter vor große Herausforderungen. Am Samstag konnte die beiden Männer nur noch leblos aufgefunden werden.

Trotz beschränkter Sicht waren die Retter mit Hubschraubern weiter auf der Suche nach den vermissten Wanderern. (Symbolfoto) © --/Italienische Bergrettung/dpa

Seit Freitagmittag wurden ein in Deutschland lebender US-Bürger (24) und ein Österreicher (23) in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien vermisst, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Der Vater einer der beiden Wanderer hatte die Freunde zuvor als vermisst gemeldet.

Einsatzkräfte der Bergrettung von Udine und der SORES (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) von Forni Avoltri begaben sich auf die Suche nach den beiden Männern. Auch die Finanzpolizei und ein Team der regionalen Flugrettung wurden später dazugeholt.

Doch vor allem die widrigen Wetterbedingungen machten den Rettern zu schaffen. Dichte Nebelschwaden und Starkregen erschwerten die Sicht erheblich. Dennoch lief die Suche weiter.

Bisher hatte man jedoch nur den Vespa-Roller gefunden, mit dem der Österreicher und sein Begleiter bis zum Chianzutan-Sattel (Gemeinde Verzegnis) gefahren sind. Dieser liegt ungefähr auf einer Höhe von 1000 Metern.

Trotz des Dauerregens suchte man den Wanderweg 811, verschiedenste Berghütten und auch die Gipfel der Berge Monte Bottai und Monte Piombada sowie einen weiteren Wanderweg ab.