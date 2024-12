Neue Insel vor Italien aufgetaucht! Wie ist das denn passiert?

Venedig - In Italien ist die Aufregung groß! Ausgerechnet vor der schwimmenden Stadt Venedig ist ein schmaler Landstreifen aus dem Meer emporgestiegen.

Dafür hat man an den Verbindungen der Lagune zum Meer "Schleusentore" errichtet, die nach Bedarf hochgefahren werden können, um Änderungen des Wasserstands wie Ebbe und Flut regulieren zu können.

Durch die künstliche Flutschutzsperre (MOSE) ist es möglich, den Wasserpegel innerhalb der Lagune in einem gewissen Ausmaß zu kontrollieren.

In einem Interview erklärt Umweltwissenschaftler Giovanni Cecconi, wie es zu diesem Wunder vor der Küste Italiens kam.

Auf seinem Facebook-Profil teilt Umweltwissenschaftler Giovanni Cecconi erste Fotos der Pflanzen auf der neuen Insel. © Screenshot/Facebook.com/giovanni.cecconi.venice.resilience.ecolab

Gerade bei Venezianern ist diese Sperre sehr umstritten. Sie befürchten, dass sich die Strömungen innerhalb der Lagune ändern, was schwerwiegende Folgen für das Ökosystem bedeuten könnte.

In einem Interview mit der venezianischen Zeitung begegnet Cecconi dieser Kritik wie folgt: "Sie sagten, dass das MOSE Bacàn auslöschen würde, aber dank MOSE ist das, was früher eine Sandbank war, also eine Sandablagerung mit einem sehr flachen Meeresboden, jetzt eine Insel."

Scherzend fügte er hinzu, dass die neue Landmasse mit all den grünen Büscheln aussieht wie der "Punker-Kamm" der Lagune.