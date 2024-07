Eltern klettern mit ihren Kindern auf 3000 Meter Höhe – ohne Ausrüstung!

In Jeans, Turnschuhen und Jacke um die Hüfte geschlungen treten Mutter und Tochter den leichtsinnigen Abstieg an. © Screenshot/Facebook/Noi Soccorritori

Der Klettersteig "Alta via Bepi Zac" im Monzoni-Gebirge in den italienischen Dolomiten ist bei Bergsportlern wegen seiner atemberaubenden Sicht über das Fassatal beliebt. Aber, am Berg und insbesondere an Klettersteigen geht Sicherheit vor: Ohne Bergschuhe, Helm und Sicherung begibt man sich in Lebensgefahr!

Doch genau das hat eine Familie jetzt getan - und wurde dabei gefilmt. Wie Südtirol News berichtete, nahm ein unbeteiligter Wanderer das Video auf und teilte es im Netz. Darauf sind erst Mutter und Tochter zu sehen, die in Jeans, Pullover und Sneakern den schmalen Felsspalt entlang balancieren.

Kurz darauf ist der Vater zu sehen, der - ebenfalls in Alltagskleidung - mit einem Baby auf dem Arm denselben Steig hinabklettert. Besonders sicher sieht sein Tritt bei keinem der Familienmitglieder aus - wie auch ohne Karabiner, Seile oder Helm.

Der "Alta via Bepi Zac" ist laut dem Bergsteiger Magazin "eine Höhenroute der Sonderklasse", die mit einer "knackigen Klettersteigpassage" endet und nur "für gute Bergsteiger ohne Konditionsprobleme" geeignet sei.