Ärger im Museum: Vandale zerschlägt Werk von weltbekanntem Künstler

Bologna (Italien) - Verstörende Szenen im ehrwürdigen Museum "Genus Bononiae" von Bologna. Vor geschockten Museumsbesuchern zerschlug ein 57-Jähriger das Kunstwerk "Porzellanwürfel" in 1000 Stücke. Der Mann wurde festgenommen.

Der berüchtigte Vandale schlug bei der Ausstellungseröffnung zu. © Instagram/Ai Weiwei

Immer wieder sorgte der Mann in italienischen Museen für Ärger. Nun fiel dem berüchtigten Vandalen ein Werk des Künstlers Ai Weiwei (67) zum Opfer.

Auf Bildern einer Überwachungskamera, die vom Künstler bei Instagram geteilt wurden, ist zu sehen, wie der hagere Mann an das Kunstwerk tritt, kurz innehält. Dann stößt er den Porzellanwürfel von seinem Sockel.

Das Werk zerbricht auf dem Fußboden. Dann hebt der augenscheinlich verwirrte Täter ein Stück des zertrümmerten Kunstwerkes über seinen Kopf und führt einen befremdlichen Tanz auf. Sekunden später wird er von der Museums-Security unsanft gestoppt.

Wie CNN berichtete, handelt es sich beim Vandalen von Bologna um einen 57-jährigen Tschechen. Der Mann ist in der Kunstwelt sehr bekannt, soll in eine ganze Reihe von verstörenden Vorfällen verwickelt sein, sagte Kurator Arturo Galansino zum Sender. Besonders in der Renaissance-Metropole Florenz soll der Mann seit Jahren für Angst und Schrecken sorgen, steht bei den meisten Museen auf der schwarzen Liste.

Warum der Täter am Freitag trotzdem zur Eröffnung der Ai-Weiwei-Ausstellung "Who am I?" ins Museum "Genus Bononiae" gelangen konnte, ist noch völlig unklar. Nur geladene Gäste waren bei der Veranstaltung zugelassen.