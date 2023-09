Demografische Tragödie: "Höchster Anteil an älteren Menschen"

Japan - Die japanische Gesellschaft altert rasant. Viele junge Menschen verschieben ihre Familienplanung in die Zukunft. Für das ostasiatische Land wird dies zunehmend zum Problem.

Japans Bevölkerung (124 Millionen Einwohner) wird immer älter. © 123RF/f11photo

Wie der Business Standard unter Berufung auf aktuelle Zahlen der japanischen Regierung berichtet, sind mehr als zehn Prozent der Menschen in Japan 80 Jahre alt oder gar älter.

Laut Innenministerium hat auch der Anteil der Menschen ab 65 einen neuen Höchstwert erreicht: 29,1 Prozent. Lediglich Monaco hat mit 35,9 Prozent einen noch höheren Wert.

Die neuesten Zahlen wurden am gestrigen Sonntag anlässlich des "Tags des Respekts vor dem Alter" veröffentlicht, welcher in Japan als nationaler Feiertag zelebriert wird.

"Japan hat den höchsten Prozentsatz an älteren Menschen in der Welt", teilte das Ministerium in einer Presseerklärung mit.

Doch die fortschreitende Schrumpfung und Überalterung der Gesellschaft stellt für das Land der aufgehenden Sonne eine enorme Herausforderung dar.

In Zeiten unsicherer Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Schwierigkeiten schieben junge Menschen Heirat und Kinder nach hinten auf. Währenddessen sind in Japan die Kosten für die Pflege älterer Menschen in die Höhe geschnellt.