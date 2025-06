Junge wartet auf Spenderherz, dann überrascht Ex-Präsident ihn mit dieser Geste

Ex-Präsident Bill Clinton (78) schrieb dem kleinen Kämpfer einen herzerwärmenden Brief. © Matt Rourke/AP/dpa

Dáithí Mac Gabhann erhielt vor wenigen Tagen einen herzerwärmenden Brief vom einstigen US-Präsidenten Bill Clinton (78). Darin sprach er dem Jungen vor allem Mut zu, verriet ihm aber auch, wie beeindruckt er von ihm sei.

Die Spendenkampagne Donate4Dáithí, die dem Achtjährigen zu Ehren ins Leben gerufen wurde, postete den Brief in einem Beitrag auf Instagram. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass in Ballymurphy ein Brief von einem ehemaligen US-Präsidenten eintrifft", heißt es in der Bildunterschrift, versehen wurde das Ganze mit einem Herz-Emoji.

Und tatsächlich stammt die Notiz vom Ex-Präsidenten höchstpersönlich! Darin schildert Clinton zunächst, dass Dáithís Vater Kontakt zu ihm aufgenommen habe und ihm erzählt hätte, dass Dáithí in die Liste der "Freien Bürger von Belfast" aufgenommen wurde.

In diese Liste aufgenommen zu werden, gilt als Ehre, nachdem man besondere Dienste für sein Land geleistet hat. Eine Gemeinsamkeit, die Dáithí und Clinton nun teilen und auf die Letzterer besonders stolz sei, wie er in seinem Brief deutlich macht.

Laut dem Stadtrat in Belfast, erhielt der Kleine die Auszeichnung 2023, nachdem er sich erfolgreich für eine Änderung der Organspendegesetze eingesetzt hatte.