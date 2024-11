Nach mehr als fünf Wochen in der Wildnis: Vermisster Wanderer wieder aufgetaucht

British Columbia (Kanada) - Eigentlich wollte Sam Benastick nur für zehn Tage einen Ausflug an einen abgelegenen See machen, um dort zu fischen, doch er kehrte nicht zurück. Die Suche nach ihm war erfolglos – doch dann die überraschende Wende: Der 20-Jährige tauchte plötzlich wieder auf!

Zuletzt wurde Samuel Benastick (20) auf einem Wanderweg in der Nähe des Redfern-Sees gesehen, wie er mit seinem "Dirt-Bike" ein paar Runden drehte. © Facebook.com/samuel.benastick.1

Laut einem Bericht von BBC meldete seine Familie Samuel am 19. Oktober dieses Jahres bei der Polizei als vermisst. Zusammen suchten sie vergeblich nach dem 20-Jährigen, Ende Oktober mussten sie die Suche beenden.

Immerhin waren die Temperaturen in der Gegend des Redfern-Sees, in den nördlichen Rocky Mountains, auf unter minus 20 Grad Celsius gefallen.

Doch am vergangenen Dienstag geschah das Wunder: Zwei Personen, welche in der Nähe des Redfern-Sees arbeiteten, entdeckten den vermissten Sam am Straßenrand!