Miese Masche im Urlaubsparadies: So filmen Männer heimlich Kinder an Stränden

Kroatien - In Kroatien kommt es immer wieder vor, dass Männer nackte Kinder an Hotelpools und Stränden filmen.

Das Sicherheitspersonal konnte den Mann jedoch auf frischer Tat ertappen. Seitdem sitzt der Italiener in Untersuchungshaft.

Erst vor Kurzem wurde ein 51-jähriger I taliener in einer Ferienanlage in Istrien erwischt, der scheinbar mit einer solchen getarnten Brille mehrere Kinder filmte. Offenbar hatte er vor, die Videos später im Internet zu verbreiten und zu verkaufen.

Sie verstecken ihre Kameras oft in ganz gewöhnlichen Gegenständen wie Sonnenbrillen, Kugelschreibern oder sogar Büchern, um unbemerkt filmen zu können.

Die Polizei fordert Eltern auf, ihre Kinder im Auge zu behalten. (Symbolbild) © 123RF/mariamur

Die Polizei appelliert deshalb dringend an alle Eltern, ihre Kinder am Strand besonders im Blick zu behalten, sie nicht nackt herumlaufen zu lassen und genau zu beobachten, wo sie spielen und was sie tun.

In den letzten Wochen soll es mehrere Festnahmen gegeben haben: Ein 54-jähriger Mann aus Costa Rica, ein 57-jähriger Ukrainer und ein 67-jähriger Italiener sollen heimlich nackte Kinder gefilmt haben, berichtete Bild.

Wer verdächtige Personen am Strand entdeckt, die offensichtlich filmen, soll sofort die Polizei informieren, heißt es auf der kroatischen Online-Nachrichtenseite Index.