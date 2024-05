Körper reagiert völlig über: 23-Jährige verbrennt "von innen nach außen"

Lamotrigin wird auch bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt. (Symbolfoto) © 123RF/santiaga01

Wie "The Sun" nun berichtet, litt die 23-Jährige unter einer Reaktion auf Lamotrigin, einem Medikament zur Behandlung von Epilepsie und Stimmungstiefs. Ihr Körper leistete dagegen heftigen Widerstand, Blasen bildeten sich auf ihrer Haut. Bilder ihrer Tortur, die "The Sun" übermittelt wurden, sind erschreckend!

Ursächlich dafür soll eine seltene Krankheit, das Stevens-Johnson-Syndrom, sein. Ihre Schmerzen beschrieb Glamour so, als würde man sie von innen nach außen verbrennen. Sie sei in Tränen ausgebrochen, als sie sich im Spiegel ansah. "Ich glaube, ich wusste unterbewusst, dass es etwas sehr Ernstes war", berichtete die 23-Jährige gegenüber "The Sun".

Wochenlang hatte die junge Frau mit einer Brust-Infektion zu kämpfen, ehe sie der schmerzhafte Ausschlag ereilte. Sofort ging sie ins Krankenhaus, wo bei ihr das seltene Syndrom diagnostiziert werden konnte.

Es handelt sich dabei um die Überreaktion des eigenen Körpers auf bestimmte Medikamente.