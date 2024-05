Kostet ein Selfie vor dem Schweizer Wasserfall bald Geld?

In der Hochsaison kommen 6000 bis 8000 Besucher jeden Tag. © Thomas Burmeister/dpa

Die Gemeinde denkt nun darüber nach, ob sie wie Venedig als erste in der Schweiz eine Eintrittsgebühr einführen kann.

"Wir brauchen eine Lösung, es muss eine Lenkungsmaßnahme her", sagte Gemeindepräsident Karl Näpflin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Überlegungen hatten in den Schweizer Medien großes Echo gefunden.

Nach Angaben von Näpflin sind der Gemeinde nur diejenigen ein Dorn im Auge, die er "Staubach-Handy-Touristen" nennt. Gemeint sind Leute, die mit dem Auto durchs Dorf zum Staubach-Wasserfall rauschen, ein Selfie schießen und wieder abfahren. Nur Besucher, die mit dem Auto kommen und nicht übernachten, sollen die Gebühr zahlen. In der Hochsaison seien das 6000 bis 8000 pro Tag. "Wir haben von ihnen keine Wertschöpfung, nur Ärger", sagt Näpflin.

Viele missachteten Verkehrsregeln, verstopften die Straßen und beträten Privatgrundstücke. Einheimische zögen schon weg, Stammgäste wollten nicht mehr kommen.