Deutsche knacken Bierrekord auf Mallorca: Haben sie übertrieben?

40 Mitglieder eines Schützenvereins haben im "Deutschen Eck" einen neuen Bierrekord aufgestellt. © Montage: Screenshots/Instagram/deutscheseckbeifeliundmicha (2)

Wie mehrere spanische Medien berichten, haben die Mitglieder des Schützenvereins Lerche-Rottum-Derne aus Hamm (Nordrhein-Westfalen) insgesamt 1333 Gläser (jeweils 0,2 Liter) konsumiert. Sie konnten damit die inoffizielle Bestmarke von bisher 1111 Gläsern aus dem Juli 2023 übertreffen.

Für den Rekord blieben die feierwütigen Männer ganze acht Stunden im legendären Restaurant "Deutsches Eck" in Palma. Pro Kopf gingen 33 Bier, also durchschnittlich rund 6,7 Liter über die Theke.

"Wir haben uns gesagt, wir werden alles trinken, was wir bestellen", sagte Vereinsmitglied Enrico Wurian in einem YouTube-Video. Der Gastwirt konnte sich letztlich über Einnahmen in Höhe von 2733 Euro freuen.

Den Einheimischen hingegen dürfte das große Trinkexperiment wenig gefallen haben. Im Netz finden sich ironische Kommentare wie "Qualitäts-Tourismus" oder "genau solche Leute brauchen wir".