Als Polizisten sehen, was Malle-Touris in ihren Händen halten, sind sie fassungslos

Am Strand von Cala Millor auf Mallorca wurde diese Schildkröte von Touristen als Foto-Objekt missbraucht. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Ajuntament de Son Servera

Wie das Rathaus von Son Servera auf Facebook mitteilt, geschah der Vorfall am vergangenen Montag. Gegen 7.30 Uhr meldeten Augenzeugen der Polizei, dass Urlauber eine Meeresschildkröte am Strand von Cala Millor gefunden hatten.

Da solche Tiere auf Mallorca sehr selten sind und aus diesem Grund auch unter strengen Schutzbestimmungen stehen, war die örtliche Polizei sofort alarmiert und eilte zum Ort des Geschehens.

Als die Beamten am Strand an der Ostküste der beliebten spanischen Insel eintrafen, entdeckten sie die Schildkröte in den Händen der Touristen, die nichts Besseres zu tun hatten, als mit dem Meerestier Fotos zu schießen. Und damit nicht genug:

Das Tier befand sich in jenem Moment in einem lebensbedrohlichen Zustand!