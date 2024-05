Tausende demonstrieren auf Mallorca: "Touristen, geht heim!"

Palma de Mallorca (Spanien) - Auf Mallorca hat man die Nase voll von Massentourismus. Vor allem am Ballermann - aber nicht nur dort. Die liebste Urlaubsinsel der Deutschen erlebt einen der größten Proteste ihrer Geschichte.

Tausende protestierten auf Mallorca gegen Massentourismus. © Clara Margais/dpa

"Tourists go home!", "Touristen, geht heim!", schrien die Menschen immer wieder, als sie in Palma an Terrassen voller ausländischer Gäste vorbeizogen.

Unter dem Motto "Sagen wir Basta!" und "Mallorca steht nicht zum Verkauf!" gingen am Samstagabend nach Polizeischätzung rund 10.000 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren sprachen von 25.000 Teilnehmern.

In einem waren sich aber alle einig: Es war ein "historischer" Protest, wie die Regionalzeitungen Diario de Mallorca und Última Hora schrieben. Es sei eine der größten Kundgebungen, die es jemals auf Mallorca gegeben habe, hieß es.

Die Demonstranten, darunter auch viele Familien mit Kindern, Schüler und Studenten sowie Rentner, skandierten beim Marsch über Palmas Flaniermeile Passeig del Born Slogans wie "Wer Mallorca liebt, zerstört es nicht".

Es gab auch viele Plakate mit Aufschriften wie "Wenn sie uns ein Dach verweigern, verweigern sie uns die Zukunft".