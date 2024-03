Tod beim Versteckspielen: Vierjähriger erstickt im Wäschetrockner

Palma (Spanien) - Furchtbares Unglück auf Mallorca : Beim Versteckspielen kam ein vierjähriger Junge am Donnerstag ums Leben.

Ein Vierjähriger ist im Ferienort Magaluf auf Mallorca in einem Wäschetrockner erstickt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Wie die Mallorca Zeitung berichtete, ereignete sich der Unfall in einer Wohnung in der Avinguda de s'Olivera in der Touristenhochburg Magaluf im Südwesten der Insel.

Der vierjährige Junge hielt sich zusammen mit seiner Großmutter und seiner Tante in der elterlichen Wohnung auf. Aufgrund der freien Tage war er nicht im Kindergarten.

Die Eltern waren offenbar arbeiten und hatten die Angehörigen mit der Aufsicht des Kindes betraut.

Während das Kind Verstecken spielte, verließ die Großmutter wohl eine Zeit lang das Apartment. Die Tante schien hingegen müde zu sein und schlief zwischenzeitlich ein.

Als die Großmutter zurückkehrte, weckte sie die schlafende Tante auf. Beide machten sich auf die Suche nach dem Jungen, der nirgendwo aufzufinden war.



Nach einer Zeit entdeckten die beiden Frauen das leblose Kind in der Waschmaschine.