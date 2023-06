Mann lässt Toaster auf Herd stehen: Jetzt ist er seinen Führerschein los

Während der Toaster auf der eingeschalteten Herdplatte Feuer fing, war der unter Drogen stehende Bewohner mit seinem Auto unterwegs. (Symbolbild) © 123rf.com/andreonegin

Der Vorfall passierte am Donnerstagmittag in einer Wohnung in der Gemeinde Zug. Wie das Schweizer Boulevardportal 20 Minuten berichtete, hatte der Bewohner seinen Toaster auf der eingeschalteten Herdplatte stehen lassen. Es kam zum Kurzschluss und das Gerät fing an zu brennen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten sofort zum Tatort aus. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zug konnten den Brand in der Küche zügig löschen.

Vor Ort fanden Polizisten allerdings noch etwas anderes als den verbrannten Toaster!

Der Mieter, der während des Unglücks nicht zu Hause war, hatte in seiner Wohnung Drogen gebunkert, darunter Marihuana, Kokain, Haschisch und LSD.

Als der Mann noch während der Löscharbeiten mit dem Auto zurückkam, wurde ein Drogentest bei ihm durchgeführt, der positiv auf Kokain ausfiel.